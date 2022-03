Google Pixel 7 Pro in render ad alta risoluzione da spezzare il fiato

Nel giorno in cui un incredibile leak su Google Pixel Watch e Pixel 6a svela che i due device – uno smartwatch e uno smartphone – sono stati scovati all'interno dell'inventario di un operatore statunitense, vengono pubblicati in rete una serie di render ad altissima risoluzione che riprendono Google Pixel 7 Pro in tutta la sua gloria.

La qualità dei render è talmente alta da lasciare quasi senza parole, come se fossero le classifiche immagini di repertorio disponibili sul sito di Google.

Google Pixel 7 Pro in render ad altissima risoluzione: il design è da paura

La base del lavoro si basa ovviamente sul leak pubblicato qualche giorno fa OnLeaks, uno dei maggiori e più affidabili leaker del settore, che ha dato la giusta ispirazione al graphic designer Parvez Khan per realizzare nuovi render ad alta risoluzione.

Come avevamo già visto nei giorni scorsi, dal punto di vista del design non ci dovrebbero essere grandi differenze tra Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 7 Pro. Il novo modello dovrebbe montare un pannello OLED da 6.7 o 6.8 pollici curvo sui lati, presumibilmente a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole centrale e sensore di impronte integrato (si spera molto più reattivo e affidabile di quello presente nella serie Google Pixel 6).

Completamente libero di qualsivoglia tasto fisico sul lato sinistro, su quello destro ci si aspetta la presenza del tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume, mentre sul fondo saranno molto probabilmente presenti lo speaker di sistema, il microfono e la porta USB Type-C. Il versante posteriore è dove ci saranno evidentemente le novità più succose: la singolare barra della fotocamera si estenderà fino ad abbracciare i frame laterali, mentre il design generale è stato rivisto in meglio. I due sensori principali sarebbero racchiusi da un anello di giunzione, mentre il sensore periscopico è invece separato dal resto e anche dal flash LED.

Per quanto riguarda le specifiche hardware, con tutta probabilità Google Pixel 7 Pro monterà il processore Google Tensor di nuova generazione e un nuovo modem 5G di Samsung ancora più potente. È probabile che si potrà acquistare un modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, ma non ci sono conferme a riguardo. Infine, per la batteria, è probabile che il colosso di Mountain View punti a un modulo da 5000 mAh (come sul Pixel 6 Pro) ma questa volta con una velocità di ricarica superiore.