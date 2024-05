Come rimuovere un account Google dal proprio dispositivo mobile

Google, con la sua vasta gamma di servizi correlati come Gmail e Google Drive, offre un accesso rapido e conveniente che si distingue per la sua efficienza. L’uso dell’account Gmail permette di accedere alla maggior parte dei servizi, sincronizzando in modo impeccabile le password salvate su tutti i dispositivi. Questa funzionalità non è limitata a un singolo account; infatti, esiste la possibilità di gestire più account Google e di selezionare quello predefinito da utilizzare. Sebbene questa facilità e velocità di accesso siano indubbiamente vantaggiose, può emergere la necessità di rimuovere completamente un account. Soprattutto quando si tratta della gestione di un account professionale o secondario associato a servizi specifici. Per risolvere qualsiasi problema, ecco come rimuovere un account Google su Android, iOS e da remoto.

Come rimuovere un account Google su Android

Sui dispositivi Android, a differenza di iOS, l’account Google è al centro di tutte le operazioni ed è sempre connesso. Pertanto, la rimozione di un account Google è possibile, ma è importante essere consapevoli che si perderà l’accesso alle app e ad altri servizi collegati.

Prima di rimuovere un account Google, è fondamentale salvare messaggi, contatti e qualsiasi altro dato di interesse in una posizione separata per garantirne la sicurezza. Sebbene la procedura possa variare leggermente a seconda del dispositivo, ecco come rimuovere un account Google dai dispositivi mobili Android:

Aprire le Impostazioni del telefono Android;

Scorrere fino a “Password e account”;

Selezionare l’account Google che si desidera rimuovere.

Toccare “Rimuovi account”;

Confermare la rimozione;

Inserire il PIN o la password del dispositivo quando si rimuove l’account Google principale sul dispositivo.

A questo punto, Google elimina tutti i messaggi, contatti e altri dati dal telefono Android. Tuttavia, i dati sono ancora salvati sui server di Google. Infatti, è sempre possibile accedere a Gmail e Google Drive da un browser web desktop per controllare un contatto, un’e-mail o un file specifico. La semplicità con cui è possibile collegare e rimuovere il proprio account Google sui dispositivi mobili, anche da remoto, rappresenta uno dei vantaggi fondamentali offerti da Google, garantendo così un accesso immediato ai propri contenuti ovunque ci si trovi.

Come rimuovere un account Google su un Samsung Galaxy

Per quanto riguarda i dispositivi Samsung Galaxy, il procedimento per eliminare un account Google può variare, ma resta comunque rapido e veloce.

Nello specifico, è necessario seguire una serie di passaggi per rimuovere un account Google su un Samsung Galaxy, ecco quali:

Accedere alle Impostazioni;

Scorrere fino “Account e backup”;

Procedere con “Gestisci account”;

Controllare i diversi account (Google, Samsung, Outlook, Amazon, WhatsApp e altri social media);

Selezionare l’account Google che si desidera rimuovere;

Toccare “Rimuovi account”.

A seguito di questi passaggi, l’account sarà rimosso dal dispositivo Samsung Galaxy.

Come rimuovere un account Google da iPhone

Nonostante Google sia fondamentale per i dispositivi Android, ciò non esclude la sua utilità su altri dispositivi, come quelli di Apple. Infatti, Apple supporta gli account Google sugli iPhone.

Nella pratica, è possibile attivare e disattivare, l’account Google e la sincronizzazione di Gmail, Contatti, Calendario e Note sul dispositivo iOS. Ecco una serie di passaggi per rimuovere un account Google su un iPhone:

Avviare le Impostazioni su iPhone;

Scorrere fino a Mail;

Procedere su Account;

Selezionare l’account Gmail da rimuovere;

Toccare “Elimina account”;

Toccare Elimina dal mio iPhone.

La stessa pagina offre anche la possibilità di aggiungere un account, nel caso in cui si vuole aggiungere un accesso Google invece di eliminarlo. Per farlo, sarà sufficiente selezionare “Aggiungi account” da Mail e poi Account, procedere su Google e inserire le proprie credenziali.

Come rimuovere un account Google da remoto

La gestione dell’account Google su dispositivi personali è semplice e pratica, ma la situazione può diventare più complessa se si necessita di eliminare un account Google da un dispositivo perso o rubato.

Fortunatamente, non è un’impresa impossibile: è infatti possibile rimuovere l’account Google da remoto per prevenire accessi non autorizzati. Ecco come utilizzare un account Google sul Web per disconnettersi da qualsiasi dispositivo:

Accedere all’account Google dal web.

Procedere alla sezione Sicurezza, dalla barra laterale.

Scegliere “I tuoi dispositivi”;

Procedere su “Gestisci tutti i dispositivi”;

Selezionare il dispositivo dall’elenco. Google divide i dispositivi in base al sistema operativo.

Scegliere “Esci”;

Confermare quando appare la finestra pop-up.

A questo punto, l’accesso all’account Google viene immediatamente rimosso dal dispositivo. I passaggi pratici, per la rimozione di un account, permettono di gestire con comodità gli accessi Google e di rimuoverli anche da remoto. Ma non solo, in questo modo è possibile anche controllare tutti gli account Google inutilizzati dal telefono principale. Infatti, sia che si tratti di un dispositivo mobile o di un accesso da remoto, la procedura è semplice e pratica e può essere attuata in qualsiasi momento.

Inoltre, la rimozione non impedisce di accedere nuovamente a un account Google inserendo i propri dati una seconda volta. In sostanza, la comodità dell’accesso diretto e pratico a Google, unita alla facilità di rimozione, permette di gestire gli account Google in modo efficace, evitando così di restare connessi anche su dispositivi che non si utilizzano più.