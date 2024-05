Come vedere e individuare i propri follower su Facebook

Facebook è uno dei social network che permette di condividere pensieri, foto e qualsiasi tipo di contenuto preferito dall’utente. Questa caratteristica consente di farsi conoscere all’interno della piattaforma e di acquisire seguaci, anche perché spesso l’obiettivo principale di chi utilizza i social network è proprio questo. Tuttavia, se su alcuni social network la lista dei follower è semplice e diretta accedendo al profilo, su Facebook ciò potrebbe non essere immediatamente visibile. Ecco quindi come individuare facilmente le persone che seguono il tuo profilo e che possono pertanto visualizzare tutti i contenuti pubblicati.

Facebook: le due categorie di amicizie

Prima di comprendere come controllare la propria lista di seguaci, è necessario precisare che Facebook permette di procedere in due modi: facendo amicizia con una persona su Facebook, la quale viene aggiunta tra gli amici, oppure seguendo un utente Facebook, il che non comporta l’invio di una richiesta d’amicizia.

Nello specifico, gli amici su Facebook sono coloro con i quali si ha una connessione reciproca, ovvero a cui è stata inviata una richiesta d’amicizia che è stata successivamente accettata. Questo permette a entrambi di visualizzare il profilo e, di conseguenza, di eliminare e annullare l’amicizia in qualsiasi momento. In tutto ciò, è importante ricordare che quando avvengono dei cambiamenti, come non seguirsi più, Facebook non informa nessuno. Infatti, per rendersene conto, è necessario visionare il gruppo di follower per vedere se è aumentato o diminuito.

Come visualizzare i follower di Facebook

Le funzioni e le impostazioni dell’applicazione di Facebook sono aumentate notevolmente nel corso degli anni. Spesso, trovare una categoria specifica può risultare complesso. Fortunatamente, tutto è diviso in sezioni, il che permette di ottenere informazioni riguardanti il proprio profilo e gestire il proprio account Facebook sia dal proprio telefono che dalla versione web. In alcuni casi, alcune categorie specifiche potrebbero non essere visibili sulla versione web, ma questo non rappresenta un problema poiché su qualsiasi dispositivo mobile le impostazioni del proprio profilo sono complete e facilmente visibili. Oltre all’accesso al proprio profilo Facebook, ecco come visualizzare i follower del proprio profilo Facebook:

Aprire Facebook ;

; Accedere con il proprio profilo;

Selezionare la foto in alto per accedere al proprio profilo o procedere dal menu in basso;

Dal proprio profilo, sotto dettagli, selezionare “Vedi le tue informazioni”;

Scorrere per visualizzare i follower. In questa sezione sono presenti anche tutte le informazioni inserite sul profilo Facebook, come le informazioni di contatto;

Selezionare “Follower” e “Mostra tutto”.

In questo modo, è possibile visualizzare l’elenco completo dei follower. In questa sezione, è possibile anche gestire le altre informazioni visibili sul proprio profilo.

Gestire le impostazioni di Facebook da PC

Gestire tutte le diverse impostazioni e visualizzare i vari elenchi non è possibile solo da dispositivo mobile, ma anche da PC. Nello specifico, per visualizzare i follower del profilo Facebook da un PC, è necessario visitare il sito web di Facebook dal browser preferito e seguire questi passaggi:

Aprire Facebook;

Accedere al proprio account;

Selezionare l’icona del profilo in alto a destra;

Selezionare il nome del profilo;

Procedere su “Amici”;

Selezionare “Follower” dalle diverse sezioni.

In questo modo, è possibile vedere non solo la lista completa degli amici e dei follower, ma anche le sezioni divise per compleanni, così da individuare immediatamente il compleanno di un proprio amico.

Come gestire l’accesso ai follower di Facebook

Oltre a visualizzare la lista dei follower e degli amici, è possibile anche gestire i consensi e limitare i contenuti visibili del proprio profilo Facebook.

Nel caso in cui si desideri limitare l’accesso al proprio profilo agli estranei e rendere i contenuti meno visibili, è possibile gestire i follower di Facebook e l’accesso ai contenuti sull’app seguendo questi passaggi:

Accedere a Facebook;

Aprire il proprio profilo nell’angolo in alto a destra;

Procedere su “Impostazioni e privacy”;

Selezionare “Impostazioni”;

Procedere su “Pubblico e visibilità”;

Scegliere “Follower e contenuti pubblici”;

Gestire i consensi su “Chi può seguirmi” tra “Pubblico” consente a chiunque su Facebook di seguire o “Amici” limita i follower alle connessioni reciproche.

Questo procedimento è possibile anche da PC, accedendo a Facebook e procedendo sul proprio profilo. Anche in questo caso, è necessario scegliere “Impostazioni e privacy”, e poi procedere su “Follower e contenuti pubblici”. Nel caso in cui la sezione non sia immediatamente visibile, è possibile facilitare la ricerca inserendo una parola chiave nella barra di ricerca presente e raggiungere subito la sezione “Follower”. Anche da PC, sarà sufficiente gestire i consensi e scegliere chi può seguire il profilo, tra “Pubblico” e “Amici”.

Gestire i follower è importante soprattutto per chi usa i social per il lavoro e deve monitorare il pubblico che attira, così da gestire al meglio anche i nuovi post e capire cosa suscita interesse. Nel caso in cui si riscontrino problemi con la visualizzazione dei follower, è consigliato svuotare la cache dell’app, ricordando sempre di aggiornare l’app all’ultima versione e, in caso di necessità, eliminare e poi installare nuovamente l’app Facebook.