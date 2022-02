Android 13: Google spinge ancora di più sulla privacy

A seguito dell’arrivo della Developer Preview 1 di Android 13, sviluppatori e appassionati hanno immediatamente installato la build per scovare le novità presenti all’interno del nuovo sistema operativo di Google, tra cui la nuova Dashboard della privacy. Introdotta per la prima volta con Android 12 per visualizzare rapidamente tutte le applicazioni che hanno utilizzato la posizione, la fotocamera e il microfono, con Android 13 si avrà una visione ancora più approfondita di questa funzione.

Android 13 migliorerà la Dashboard della privacy

Invece del classico riassunto giornaliero, ogni 24 ore, sulle app che hanno avuto accesso ai sopracitati sensori, Google sta testando una nuova interfaccia in cui è possibile controllare tutti gli accessi lungo un periodo pari a 7 giorni.

Secondo Mishaal Rahman di Esper, inoltre, è molto probabile che questa feature verrà estesa anche a tutti i dispositivi rimasti aggiornati ad Android 12: sembra, infatti, che la Dashboard della privacy rientri all’interno del modulo “PermissionController Mainline” che è sotto il controllo totale di Google.

Le novità della Developer Preview 1 di Android 13

Giorno dopo giorno continuano ad arrivare nuove informazioni circa le feature che Google ha introdotto all’interno della DP 1 di Android 13, tra cui:

