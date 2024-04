WhatsApp non vuole proprio saperne di inviare questi video

Nonostante il team di WhatsApp si stia impegnando allo scopo di offrire nuove funzionalità ai suoi utenti, capita spesso che le possibilità già a disposizione di tutti vadano incontro a strani “imprevisti”.

Sembra infatti che un bug stia interessando le versioni più aggiornate di WhatsApp, impedendo di fatto l’invio di alcuni video sui dispositivi Android.

Impossibile inviare video tramite WhatsApp per Android

Numerose segnalazioni su Reddit hanno evidenziato crescenti problematiche riguardanti l’invio di video tramite WhatsApp su tablet e smartphone Android. Dopo ogni tentativo, infatti, viene visualizzato il seguente messaggio:

Il testo recita: “Impossibile inviare questo video. Scegli un video diverso e prova ancora“. Facile intuire come selezionando altri filmati non si vada incontro ad alcuna soluzione, quanto piuttosto all’ennesimo messaggio di errore riguardante il mancato invio. Al momento, sembra che le immagini ed altri tipi di file non siano però interessati da questo problema.

Nello specifico, il bug coinvolgerebbe i video girati o salvati localmente sullo smartphone o sul tablet Android. Tuttavia, non sembrerebbero esserci intoppi con i file MOV provenienti da iPhone e ricevuti proprio tramite WhatsApp. Non è tutto: anche per i video scaricati da Instagram parrebbero esserci numerosi impedimenti.

Al momento, non è chiaro se questo problema coinvolga tutti i dispositivi Android o se sia limitato a specifici modelli. Il downgrade potrebbe essere una “soluzione”, seppur temporanea e di certo non ottimale: è infatti possibile che il bug sia emerso con l’ultimo aggiornamento, vale a dire il 2.24.9.34, ma non mancano segnalazioni anche dagli utilizzatori di WhatsApp Beta.