Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di maggio, aggiornatelo subito

A stretto giro dell’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy Tab S8/S8+ e Samsung Galaxy A53 5G, il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio delle patch di questo mese per l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE.

Infatti, in base alle ultime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il top di gamma di Samsung sta ricevendo il firmware G990U1UES3CVD3 a partire dagli USA; con tutta probabilità, tenendo conto delle nuove policy di aggiornamento di Samsung è probabile che l’aggiornamento sarà disponibile anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno.

Samsung Galaxy S21 FE sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio integrano importanti correzioni che vanno a chiudere 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato; il nostro consiglio è di installare immediatamente l’update non appena sarà disponibile in modo da incrementare la sicurezza del vostro device e delle informazioni personali salvate su di esso.

Gli utenti muniti dello smartphone di Samsung possono controllare fin da subito la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure semplicemente attendendo la classica notifica di aggiornamento OTA. Con l’occasione vi segnaliamo una interessante occasione su Amazon per acquistare Samsung Galaxy S21 FE con il 36% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

La compagnia sta rilasciando le ultime correzioni di sicurezza per una vasta gamma di device, tra cui:

