Samsung Galaxy A53 5G, arrivano le patch di maggio: ora è più sicuro

Samsung Galaxy M53 5G, fresco di presentazione e già in grande offerta su Amazon a un prezzo golosissimo con il 34% di sconto, è l’ultimo smartphone del colosso sudcoreano in ordine cronologico a ricevere le patch di sicurezza di maggio.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il nuovo medio gamma di Samsung si sta aggiornando in alcuni Paesi asiatici con il firmware A536EXXU2AVD7: in tutta probabilità, considerando anche la policy di Samsung circa gli aggiornamenti, lo stesso sarà presto disponibile anche in Europa a partire dai prossimi giorni.

Samsung Galaxy A53 5G sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio integrano correzioni per 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato; inoltre, è probabile che all’interno del nuovo update siano presenti anche miglioramenti sotto il cofano e ottimizzazioni per rendere la One UI più scattante e stabile.

Gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile. Il nostro consiglio è quello di procedere immediatamente al download e alla installazione del nuovo firmware per incrementare la sicurezza del proprio device e proteggere le informazioni e i file salvati su di esso.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Giorno dopo giorno cresce di numero la lista dei device di Samsung con le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili per i seguenti device:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.