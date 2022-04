Samsung Galaxy M31s inizia a ricevere la One UI 4.1 con Android 12

Mentre Samsung Galaxy Tab S8 Ultra inizia a ricevere le patch di sicurezza di maggio a distanza di qualche giorno dall’arrivo anche sulla serie Samsung Galaxy S22, il team di sviluppo della One UI di Samsung ha avviato il rollout dell’aggiornamento alla One UI 4.1 con Android 12 per il medio gamma Samsung Galaxy M31s.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il battery phone sta iniziando a ricevere il firmware M317FXXU3DVD4 a partire dalla Russia e integra anche le patch di sicurezza di marzo; con tutta probabilità il firmware sarà presto disponibile anche nel nostro Paese grazie alla nuova policy abbracciata da Samsung qualche mese fa.

Samsung Galaxy M31s sta ricevendo l’aggiornamento alla One UI 4.1 con Android 12

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo la notifica OTA di aggiornamento; in ogni caso consigliamo di installare immediatamente il nuovo update anche per migliorare la sicurezza del proprio device grazie alle patch di marzo.

Tra le numerose feature della One UI 4.1 ricordiamo:

Expert RAW, l’applicazione che permette di scattare foto e registrare video con tool professionali;

Migliore condivisione dei file e delle foto;

Grammarly direttamente integrato all’interno di Samsung Keyboard (attualmente non è disponibile l’italiano);

Object Eraser per eliminare riflessi, ombre e oggetti dalle foto;

Condivisione rapida dello schermo attraverso Google Duo.

I consigli di Telefonino.net

Se siete alla ricerca di un device giovanile, con un lungo supporto software, con fotocamera quadrupla, connettività 5G e una mega batteria da 5000 mAh, l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G è in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Porta con sé le caratteristiche chiave del modello Galaxy M31s ma in chiave più contemporanea; ricordiamo che il device fu lanciato a metà estate del 2020.