Samsung Galaxy F55: manca poco alla presentazione UFFICIALE

Samsung Galaxy F55, di cui più volte abbiamo parlato anche in nostri precedenti articoli, dovrebbe essere svelato al pubblico entro la fine di questo mese.

Nonostante la società sudcoreana non abbia ancora rivelato tutti i dettagli circa la sua scheda tecnica, i dati di Geekbench ci hanno permesso di scoprire che lo smartphone sarà dotato del processore Snapdragon 7 Gen 1.

Samsung Galaxy F55: cosa sappiamo al momento

Il report di Geekbench relativo al Samsung Galaxy F55, identificato con il codice modello SM-E556B, rivela che lo smartphone verrà equipaggiato con 8 GB di RAM e sarà dotato di Android 14. Nei test single-core e multi-core effettuati, ha registrato rispettivamente 843 e 2307 punti: risultati leggermente inferiori rispetto a quelli ottenuti da altri telefoni con lo stesso chip. Ad ogni modo, è importante considerare che questa unità potrebbe utilizzare un firmware pre-release e non è da escludere che la versione in vendita possa garantire prestazioni migliori.

C’è poi il teaser pubblicato da Samsung nelle ultime settimane ed in cui viene svelato che il Galaxy F55 includerà una tripla fotocamera posteriore, una finitura in pelle vegana e sarà disponibile in due varianti di colore, una delle quali arancione (al pari di quanto visto con Galaxy C55). In relazione a ciò, anche il buon Evan Blass ci ha messo lo zampino condividendo su X i seguenti render dello smartphone Samsung:

Alla luce di tale somiglianza, si ritiene che Samsung Galaxy F55 sia in realtà una versione rinominata proprio del Galaxy C55, che a sua volta è una variante del Galaxy M55 già presente sul mercato indiano. Di conseguenza, Samsung Galaxy F55 potrebbe avere uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,7″ con refresh rate a 120Hz, una batteria da 5.000 mAh supportata da una ricarica da 45W ed uno scanner di impronte digitali integrato nel display. La configurazione della tripla fotocamera sul retro dovrebbe includere un sensore principale da 50 MP, con poi una fotocamera frontale anch’essa da 50 MP.

In conclusione, Samsung Galaxy F55 potrebbe essere svelato in India fra qualche settimana, ed ancora non è possibile sapere nulla circa la sua disponibilità in altri mercati ma, come sempre, vi aggiorneremo in caso di novità.