Xiaomi Redmi 12 8/256GB a 119€: prezzo FUORI CONTROLLO, da prendere al volo

Lo spettacolare Xiaomi Redmi 12, smartphone di ottima qualità, lo prendi in sconto a prezzo spettacolare su eBay in questo momento. In promozione, puoi portare a casa l’edizione con 8GB di RAM e 256GB di storage a 119€ circa appena: un incredibile affare. Per approfittarne, prima che le scorte finiscano, basta completare l’ordine al volo. Lo ricevi in modo super veloce e gratuite, in pochissimi giorni. Sii veloce: è già quasi finito.

Un device con scheda tecnica invidiabile, grazie a feature come un display spettacolare con refresh rate da 90Hz, un potente processore octa core (MediaTek Helio G88) e un comparto fotografico che non ha niente da invidiare alla concorrenza. Come anticipato, generose anche le memorie: 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Non manca nemmeno una batteria gigantesca da 5000 mAh, che ti offrirà più di una giornata d’uso intensa, supportata di un valido sistema di ricarica rapida.

Insomma, caratteristiche tecniche che di certo non ci si aspetterebbe di trovare su uno smartphone così economico. Eppure, non lasciandoti scappare questa straordinaria occasione eBay a tempo limitato, adesso Xiaomi Redmi 12 puoi portarlo a casa a 119,89€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, prima che anche gli ultimi pezzi siano stati venduti! Sii veloce: è una promo limitatissima.