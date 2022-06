Il tuo smartphone Samsung riceverà Android 13?

Samsung è uno tra i maggiori produttori di smartphone al mondo ed è anche l’unico OEM Android con una policy che prevede fino a 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per alcuni device della serie Galaxy, motivo per cui i più recenti device rilasciati dal colosso sudcoreano saranno certamente aggiornati ad Android 13 (con la One UI 5.0) a partire dal Q4 di quest’anno.

Tenendo in considerazione l’elevato numero di device attualmente presenti sul mercato e il fatto che non tutti gli smartphone Samsung rientrano all’interno della nuova policy degli aggiornamenti software, la lista sottostante ti aiuterà a capire fin da subito se il tuo device riceverà il nuovo sistema operativo di Google oppure se resterà ancorato all’ultima versione dell’OS rilasciato.

La lista di tutti gli smartphone Samsung che saranno aggiornati ad Android 13

Ecco la lista definitiva:

Galaxy S Samsung Galaxy S22 : lanciato con Android 12 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy S21 : lanciato con Android 11 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy S21 FE : lanciato con Android 11 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy S20 : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy S20 FE : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy S10 Lite : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Galaxy Note Samsung Galaxy Note20 : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy Note 10 : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Galaxy Z Fold/Z Flip Samsung Galaxy Z Flip3 5G : lanciato con Android 11 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy Z Flip : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy Z Fold3 5G : lanciato con Android 11 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy Z Fold2 : lanciato con Android 10 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Galaxy A Samsung Galaxy A73 : lanciato Android 12 con supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A53 : lanciato con Android 12 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A33 : lanciato con Android 12 supporta 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A13 5G : lanciato con Android 12 supporta 2 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A13 4G : lanciato con Android 12 supporta 2 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A72 : lanciato con Android 11 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A52 : lanciato con Android 11 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza; Samsung Galaxy A52s : lanciato con Android 11 supporta 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza Samsung Galaxy A12 : lanciato con Android 11 supporta 2 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.



Ovviamente mancano all’appello device tuttora popolarissimi come Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10: nel caso in cui utilizzassi uno dei seguenti device, ti consigliamo di prendere al volo l’incredibile offerta di Amazon su Samsung Galaxy A52s 5G con il 43% di sconto.

