Samsung Galaxy A52 con Android 12? C'è chi lo ha già!

Mentre Samsung Galaxy A51 è stato il primo smartphone al mondo a montare le patch di sicurezza di gennaio, sembra che Android 12 con la One UI 4.0 sia già disponibile su Samsung Galaxy A52. In questo caso la notizia è abbastanza curiosa in quanto, a oggi, non esiste alcuna comunicazione ufficiale rilasciata dal colosso sudcoreano per quanto riguarda l'avvio del rilascio della One UI 4.0 per lo smartphone di fascia media.

Android 12 è già disponibile su Samsung Galaxy A52?

Nonostante questo, però, com'è possibile notare nel video in calce alla news, il canale YouTube MoboNews ha pubblicato un video in cui è possibile osservare Android 12 su Samsung Galaxy A52 con tanto di Material You, pannello della privacy, nuova interfaccia della fotocamera e tutte le altre novità disponibili all'interno della One UI 4.0.

Gli smartphone Samsung con la One UI 4.0 ufficiale

Ad oggi, secondo le informazioni ufficiali pubblicate in rete, sappiamo che l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 è attualmente disponibile/in fase di rilascio per i seguenti smartphone Samsung:

È altamente probabile che nel corso dei prossimi giorni nuovi device Samsung riceveranno il tanto atteso update alla One UI 4.0, tra cui il modello Samsung Galaxy A52 protagonista del video sottostante.