Samsung Galaxy A51 si aggiorna: arrivano le patch di gennaio!

Samsung non perde un colpo, è proprio il caso di dirlo, e in queste ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per Samsung Galaxy A51 con le patch di sicurezza di gennaio 2022. Sì, avete capito bene: lo smartphone del colosso sudcoreano è il primo al mondo a montare le patch correttive di gennaio 2022.

Samsung Galaxy A51 riceve le patch di sicurezza di gennaio 2022

Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che il medio-gamma di Samsung sta ricevendo le patch di gennaio con il firmware A515FXXU5EUL3. Sembra, inoltre, che al momento la nuova build sia in fase di rilascio in Russia e in Malesia, ma sappiamo che ben presto l'aggiornamento interesserà tutti i Paesi (compreso il nostro) in cui lo smartphone è venduto.

I dettagli circa le correzioni di sicurezza di questa patch non sono ancora di dominio pubblico, ma ci aspettiamo che Samsung pubblichi la lista completa dei vari CVE all'interno dell'apposito portale. Gli utenti muniti dello smartphone possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; nel caso in cui non fosse ancora disponibile, il sistema provvederà a informarvi della nuova patch tramite un'apposita notifica.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto ricchi di novità per Samsung: l'azienda ha rilasciato Android 12 per numerosi device come Samsung Galaxy Z Flip, la serie Samsung Galaxy Tab S7, la famiglia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold 2 e molti altri.