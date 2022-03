Samsung Galaxy A21 riceve le patch di sicurezza di marzo

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento con le patch di questo mese su Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A13 e Samsung Galaxy A02s, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di marzo anche per il device di fascia economica Samsung Galaxy A21.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware A215USQS7BVC2 contenente le 50 correzioni di sicurezza così suddivise: 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 19 falle di sicurezza di livello moderato.

Samsung Galaxy A21 sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo

Il nostro consiglio è come sempre di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena sarà disponibile: non solo per ottimizzare il sistema operativo e le performance del telefono, ma soprattutto per chiudere eventuali falle che potrebbero mettere a rischio i vostri dati e la privacy.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A21 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA di sistema che avvisa della disponibilità dell’aggiornamento.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di marzo

Ecco la lista di alcuni dei device Samsung che hanno ricevuto le patch di sicurezza di questo mese:

Nel corso dei prossimi giorni arriveranno nuovi aggiornamenti per altri device del colosso sudcoreano: continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità in merito. Infine, il team della One UI sta spingendo sul pedale dell’acceleratore anche per il rilascio della One UI 4.1 che, proprio in queste ore, è arrivata anche su Samsung Galaxy Fold.