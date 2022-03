Redmi K50 series: quanti aggiornamenti Android riceverà?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Redmi K50, Redmi K50 Pro e K50 Pro+, in molti si chiedono quali aggiornamenti software riceveranno i nuovi smartphone del colosso cinese e soprattutto per quanti anni.

Innanzitutto ci preme sottolineare che la compagnia non ha cambiato la sua policy relativa agli aggiornamenti, pertanto ci possiamo aspettare che tutti e tre i device saranno supportati almeno fino all'arrivo della MIUI 16.

Redmi K50 series riceverà aggiornamenti fino ad Android 14 con la MIUI 16

Entrando nel dettaglio, Redmi K50 series è stata presentata con a bordo Android 12 con la MIUI 13: secondo i recenti sviluppi in ambito software, è altamente probabile (se non assicurato) che tutti e tre i device riceveranno almeno 2 aggiornamenti Android e 3 aggiornamenti della MIUI. Quindi, Redmi K50 Series vedrà l'arrivo di Android 13 e Android 14 ma anche la MIUI 14, MIUI 15 e infine MIUI 16.

Per quanto riguarda l'arrivo di Android 13, che proprio in questi giorni ha visto l'arrivo della Developer Preview 2, Redmi K50 series sarà la prima ad essere aggiornata rispetto gli altri device Redmi: con tutta probabilità la compagnia renderà disponibile la prima beta del nuovo OS attorno al mese di settembre/ottobre, per poi procedere al rilascio della versione definitiva di Android 13 al massimo entro il mese di dicembre.

Redmi K50 Pro, il modello più allettante di questo inizio 2022, ha dalla sua un hardware di tutto rispetto: monta un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione 2K da 3200 x 1440 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1200 nit, supporto Dolby Vision, AI HDR e fotocamera punch hole.

Sotto il cofano è presente il potente processore MediaTek Dimensity 9000 con RAM LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W che offre il 100% di carica in appena 19 minuti. Al top anche la fotocamera posteriore con un sensore principale Sony S5KHM2 da 108 MP con OIS, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 119° e sensore macro da 2 MP.