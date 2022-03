Android 13 Developer Preview 2 è disponibile con un fiume di novità

A poco più di un mese di distanza dal rilascio di Android 13 Developer Preview 1 e nel giorno in cui il colosso di Mountain View ha anche svelato la data del Google I/O 2022, ecco che arriva la Developer Preview 2 di Android 13.

Come c'è da aspettarselo quando si tratta delle DP di Android 13, questa versione è da considerarsi come un aggiornamento incrementale pensato per aggiungere nuove API, miglioramenti alla UI e potenzialmente una vasta gamma di feature che avremo certamente modo di scoprire nel corso dei prossimi giorni.

Google rilascia la Developer Preview 2 di Android 13

Una delle novità più evidenti presenti all'interno della DP 2 di Android 13 riguarda un nuovo approccio relativo alla gestione della privacy e più nello specifico al messaggio di avviso quando un'applicazione (proprietaria o anche di terze parti) richiede l'accesso alle notifiche.

Vengono aggiunte anche importanti novità per la gestione delle lingue orientali: in questo caso il team di sviluppo di Android ha introdotto la suddivisione dei testi giapponesi in Bunetsu e più in generale una migliore rappresentazione a schermo. Inoltre, per lingue come il tibetano, gli utenti potranno scegliere di utilizzare un'altezza di linea differente per ogni idioma.

Vi è anche una importante aggiunta per la taskbar delle applicazioni inferiore per tutti i dispositivi Android caratterizzati da un display piuttosto ampio, come i tablet o i foldable. Se Android 12L ha introdotto la barra delle applicazioni inferiore con la possibilità di aggiungere 6 icone, nella DP 2 di Android 13 possiamo notare l'introduzione di un'altra icona, quella dell'app drawer, che permette di aprire il cassettino delle applicazioni.

La Developer Preview 2 di Android 13 è l'ultima prima dell'arrivo della beta

Infine, prendendo in considerazione la timeline ufficiale di Android 13, scopriamo che la DP 2 sarà l'ultima espressamente indicata agli sviluppatori: a partire dal mese di aprile, infatti, prenderà il via la lunga striscia delle release beta che accompagneranno sviluppatori e utenti comuni fino a giugno.

La Developer Preview 2 è disponibile fin da subito per i seguenti smartphone Pixel: