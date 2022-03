Redmi K50 Pro: UFFICIALE e fa delle foto DA PAURA

Il sub brand di Xiaomi ha appena svelato i due flagship Redmi K50 e K50 Pro. I terminali fanno parte della line-up di flagship del 2022 e all'interno di questa formazione troviamo anche il K50G lanciato all'inizio di febbraio.

Il modello standard è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8100 e sembra essere un mostro di potenza: ha ottenuto un risultato record su AnTuTu con oltre 850.00 punti. Il K50 Pro invece, è il primo device al mondo che contiene il Dimensity 9000 con memoria LPDDR5 e storage con UFS 3.1.

Redmi K50 e K50 Pro: le specifiche

I due terminali hanno schermi AMOLED flessibili da 6,67 pollici con risoluzioen 2K da 3200×1440 pixel. Supportano il refresh rate da 120 Hz, godono di 526 PPI e hanno una luminosità di 1200 nits. non manca il rilevamento della temperatura del colore ambientale, Dolby Vision, AI HDR e molto altro ancora. A protezione del tutto troviamo un vetro Corning Gorilla Victus, mentre non troviamo più un fingerprint sotto la scocca; adesso è posto sul frame laterale.

Troviamo tre fotocamere (sul K50 Pro) con sensore principale Samsung S5KHM2 da oltre 100 Mpx, con OIS al seguito. C'è anche un macro da 2 Mega e una ultra wide da 8 Mpx con angolo di visuale di 119 gradi. Sul modello vanilla invece, c'è una camera da 48 Mpx che sostituisce quella da 108. Anteriormente invece, troviamo un Sony IMX596 da 20 Mega per selfie e videocall.

Fra le altre cose citiamo il sistema di raffreddamento con VC in acciaio indossidabile e la batteria da 5000 mAh con chipset Surge P1 di Xiaomi incorporato. Non manca la fast charge da 120W (K50 Pro) che permette di passare da 0 a 100 in soli 19 minuti. Il modello standard invece, ha una cella da 5500 mAh con ricarica cablata da 67W. Non sappiamo se e quando arriveranno da noi; speriamo in un lancio globale nelle prossime settimane.