Redmi K50: TOP in tutto, anche nella fotocamera

Finalmente ci siamo: il sub brand di Xiaomi rilascerà domani i nuovi top di gamma Redmi K50; si tratta di smartphone premium capaci di tenere il passo con i “cugini” Xiaomi 12 appena svelati. Adesso si scopre che la formazione di top gamma in questione disporrà di una fotocamera con OIS al seguito.

Il poster teaser emerso in queste ore ci toglie ogni dubbio: ci sarà la stabilizzazione ottica dell'immagine sulla camera principale dei dispositivi K50.

Redmi K50: anche il comparto fotografico sarà di punta

Facciamo il punto: le ammiraglie arriveranno sul mercato domani, giovedì 17 marzo 2022. A poche ore dal debutto, la compagnia sta continuando a rilasciare informazioni su questi prodotti. Oramai non c'è più nulla che non sappiamo dei nuovi Redmi K50.

Dalla foto trapelata infatti, sono stati confermati molti dettagli; fra questi, citiamo la stabilizzazione ottica dell'immagine presente nel sensore principale dei flagship. A cosa serve l'OIS? Semplice: si evita il fastidioso tremolio nei video o gli scatti mossi in condizioni avverse o con l'ottica tele.

Al momento non sappiamo se questa feature sarà relativa a tutti i device o sarà contestuale ad un solo modello; lo sapremo sicuramente domani. Fra le altre info, sappiamo che ci sarà una batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W cablata che permetterà la carica del device in soli 19 minuti. Non mancheranno pannelli super risoluti 2K prodotti da Samsung e aventi una densità di pixel per pollice pari a 526 (PPI).

Non di meno, godranno di doppi speaker stereo con Dolby Atmos, certificazione HiRes Double Gold, ma ancora: ci sarà il GPS a doppia frequenza, il WiFi 6, l'NFC, l'IR blaster e il modulo Bluetooth 5.3. Sotto la scocca troveremo tre SoC differenti così ripartiti:

Redmi K50: Qualcomm Snapdragon 870;

Redmi K50 Pro: MediaTek Dimensity 8100;

Redmi K50 Pro+: MediaTek Dimensity 9000.

Appuntamento a domani per ulteriori dettagli; vi forniremo una copertura completa dei device non appena verranno svelati dalla compagnia. Restate connessi.