Pixel 6 fa girare Windows 11? C'è chi c'è riuscito per davvero

Che la serie Google Pixel 6 abbia tanti assi nella manica lo sanno un po' tutti, ma che fosse addirittura in grado di virtualizzare Windows 11 è una novità che sinceramente non ci aspettavamo. Il merito, oltre dello sviluppatore dotato, è ovviamente di Android 13 e della Developer Preview 1 che sta regalando sempre più soddisfazioni.

Pixel 6 fa girare Windows 11 in emulazione…per davvero

Come si può notare nel video allegato al tweet sottostante, uno sviluppatore molto noto su XDA ha sfruttato la macchina virtuale offerta dal kernel di Android 13 per virtualizzare e far partire l'ultimo sistema operativo di Microsoft.

Booting Windows, logging in, using it a bit pic.twitter.com/r1ws0WFxOg — Danny Lin (@kdrag0n) February 14, 2022

Lo sviluppatore, inoltre, ha dichiarato che Windows è estremamente stabile, anche se virtualizzato, sebbene manchi ancora il supporto all'accelerazione 3D e alla GPU – non di meno lo sviluppatore è riuscito ad avviare e a giocare a DOOM.

Ovviamente il risultato raggiunto dallo sviluppatore è utile agli addetti dei lavori per comprendere bene il funzionamento della macchina virtuale di Android, ma offre anche una chiara dimostrazione di cos'è in grado di fare Android 13.

Tutte le novità presenti nella Developer Preview 1 di Android 13

Ecco alcune delle più importanti feature della Developer Preview 1 di Android 13:

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Chi intende accedere ad un Google Pixel 6 può approfittare dell'offerta Trovaprezzi che ad oggi, con un prezzo pari a 26,99€, arriva a proporre lo sconto più appetibile tra quelli disponibili.

Ordinate in questa tabella, ecco tutte le offerte accessibili.