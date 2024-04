ASUS Zenfone 10: MEGA sconto di 200 euro su Amazon

L’innovazione è alla base di ogni prodotto di successo e l’ASUS Zenfone 10 non delude. Con il potente processore Snapdragon 8 Gen2, questo smartphone di fascia alta offre prestazioni superiori che ti permettono di navigare senza soluzione di continuità tra le tue app preferite e goderti i giochi più impegnativi senza alcun rallentamento. Inoltre oggi, grazie ad un super sconto del 21% su Amazon, è il momento ideale per acquistarlo al prezzo speciale di soli 729,99 euro, anziché 929,00 euro.

A fine articolo ti spieghiamo come puoi ottenerlo pagandolo in comode rate a tasso zero.

ASUS Zenfone 10: un flagship originale, ad un prezzo speciale

Il design compatto e comodo del Zenfone 10 lo perfetto per un utilizzo con una sola mano, consentendoti di accedere facilmente a tutte le sue funzionalità con il massimo comfort. E con la fotocamera all’avanguardia, dotata di stabilizzazione dell’immagine con Gimbal a 6 assi 2.0 e risoluzione fino a 50 MP, potrai catturare ogni momento con una qualità cristallina e una stabilità sorprendente, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La vera chicca di questo dispositivo è la sua batteria da 4300 mAh, che garantisce una lunga durata e ti permette di restare connesso per tutto il giorno senza preoccuparti di dover cercare una presa di corrente. E se hai bisogno di ricaricare, non c’è problema, il supporto per la ricarica wireless rende il processo più comodo che mai.

Inoltre, non dimentichiamoci della resistenza all’acqua IP68, che protegge il tuo Zenfone 10 dagli imprevisti quotidiani, permettendoti di utilizzarlo con fiducia ovunque tu vada.

L’ASUS Zenfone 10 è ciò di cui hai bisogno se cerchi un dispositivo che unisca prestazioni eccezionali, un design elegante e funzionalità avanzate. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 729,99 euro, prima che sia troppo tardi. E se vuoi pagarlo in comode rate a tasso zero, ti basterà selezionare come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.