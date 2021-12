OnePlus 9/9 Pro: arriva OxygenOS 12 stabile con Android 12

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro si aggiornano con OxygenOS 12 in versione stabile, portando finalmente il tanto atteso Android 12 anche sugli attuali smartphone di fascia alta del colosso cinese. OnePlus e Samsung continuano a essere le aziende più attente alle necessità dei propri utenti, sebbene l'azienda di Seul abbia dalla sua l'introduzione di Android 12 su diverse famiglie di smartphone – giusto nelle scorse ore Samsung Galaxy Z Flip3 riceveva la One UI 4.0 stabile.

OxygenOS 12 stabile arriva su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

L'arrivo della OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro coincide con numerose ottimizzazioni del sistema e l'introduzione di incredibili novità pensate per incrementare l'esperienza di utilizzo quotidiano. Gli utenti che finora avevano già installato la beta di Android 12 non dovrebbero trovare chissà quali novità in questa build, al massimo ci sono correzioni di bug e ottimizzazioni sotto il cofano.

Gli utenti interessati a scaricare la build definitiva della OxygenOS 12 per i sopracitati device possono seguire le istruzioni disponibili al link in calce alla news; ci teniamo a sottolineare che, al momento, la build da installare manualmente non è ancora disponibile per i device commercializzati in Europa. In questo caso vi consigliamo di attendere qualche giorno e di controllarne la disponibilità tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software.

