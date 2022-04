Android 13: gli smartphone Vivo compatibili con il nuovo OS

L’arrivo della Beta 1 di Android 13 ha messo in agitazione gli utenti muniti degli smartphone Vivo alla ricerca di una risposta alla domanda del secolo: il mio smartphone sarà aggiornato al nuovo OS di Google?

Sebbene il colosso cinese non abbia ancora rilasciato una timeline ufficiale di rilascio della Funtouch OS 13 né la lista dei device che saranno aggiornati, è possibile prevedere con una discreta certezza quali saranno i device che riceveranno il nuovo sistema operativo mobile di Google.

Ecco gli smartphone Vivo che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13

Con tutta probabilità il nuovo OS sarà disponibile per i seguenti device:

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X70

Vivo X70 Pro

Vivo X70 Pro+

Vivo X Note

Vivo X Fold

Vivo X60t Pro+

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro+

Come ben sappiamo, grazie alla timeline di rilascio di Android 13, il nuovo sistema operativo sarà presentato a cavallo tra la fine del Q3 e l’inizio del Q4 di quest’anno assieme alla serie Google Pixel 7. Con ogni probabilità Vivo sta già lavorando alla nuova versione della Funtouch OS basata su Android 13, il cui lancio potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno sugli smartphone di fascia alta Vivo X80 Series, Vivo X Fold e Vivo X Note.

Al momento non è possibile prevedere quali saranno le novità della Funtouch OS 13, ma ci aspettiamo che saranno integrate tutte le feature che abbiamo scoperto nella Beta 1 di Android 13 come il nuovo sistema di permessi, i controlli per la smart home dalla schermata di blocco, il widget audio con la nuova interfaccia e molto altro.