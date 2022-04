Vivo X80 Pro: è ufficiale il top di gamma in tutto e per tutto

Dopo un numero quasi infinito di leak, rumor e indiscrezioni varie, in queste ore Vivo ha finalmente presentato la serie Vivo X80: in questo articolo ci focalizzeremo sul modello Vivo X80 Pro, il top di gamma di riferimento dotato di una scheda tecnica che non ha nulla da temere da colossi del calibro di Samsung, Xiaomi, OnePlus & co.

Come avevamo visto nell’ultimo leak su Vivo X80 Pro, il device è caratterizzato da un design dal forte sapore premium: ogni dettaglio è stato studiato alla perfezione a partire dalle cornici del display, estremamente ottimizzate e quasi invisibili lungo i lati lunghi del telefono.

Vivo X80 Pro: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, campionamento al tocco di 1000 Hz, sensore di impronte integrato, luminosità massima di 1500 nit, 10bit e densità di pixel di 512 PPI: insomma, tanti numeri e sigle per dire che monta uno dei migliori display presenti sul mercato, pensato per offrire un’esperienza di utilizzo da brividi.

Sotto la scocca, come aveva anticipato un leak delle scorse ore, sono presenti i due processori di fascia alta più potenti sul mercato: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000. Indipendentemente dal SoC scelto sarà presente il supporto fino a 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1; i valori raggiunti su Geekbench dal modello con il Dimensity 9000 indicano chiaramente un vantaggio prestazionale sul modello con lo Snapdragon 8 Gen 1, ma la scelta in questo caso ricade direttamente sull’utente finale.

Per entrambi è presente anche la stessa batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless: la tecnologia è in grado di offrire il 50% di carica dopo appena 11 minuti di ricarica, e il 100% dopo 34 minuti. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, anche in questo caso non ci sono differenze tra i due modelli: è presente un sensore principale GNV 1G da 50 MP con supporto OIS, un sensore Sony IMX598 ultra grandangolare da 48 MP, un sensore telescopico Sony IMX663 da 12 MP e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale 60x; frontalmente trova posto un sensore da 32 MP.

Come sistema operativo, infine, troviamo Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Vivo sarà disponibile nelle colorazioni Orange, Blue e Black ai seguenti prezzi:

Snapdragon Edition 8+256 GB circa 780 euro al cambio; 12+256 GB circa 850 euro al cambio; 12+512 GB circa 950 euro al cambio.

MediaTek Edition 12+256 GB circa 850 euro al cambio; 12+512 GB circa 950 euro al cambio.



Nel corso delle prossime ore avremo ulteriori notizie per quanto riguarda l’eventuale arrivo anche sui mercati internazionali, compreso il nostro.