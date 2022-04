Android 13 Beta 1 è disponibile al download: dispositivi e novità

Come c’era da aspettarselo considerando la timeline di rilascio ufficiale di Android 13, in queste ore Google ha rilasciato la Beta 1 del nuovo sistema operativo mobile ed è disponibile al download per tutti i dispositivi compatibili.

Di fatto, l’arrivo della prima beta sancisce il passaggio ufficiale dal canale di test riservato agli sviluppatori a quello invece indicato per tutti gli utenti che hanno voglia (e la pazienza) di aiutare Google a testare le novità di Android 13, individuare i bug e fornire i feedback necessari affinché le feature vengano migliorate e ottimizzate.

Arriva la Beta 1 di Android 13: i dispositivi compatibili e le novità

Come avvenne nelle settimane passate con la Developer Preview 1 e la Developer Preview 2 di Android 13, l’arrivo della Beta 1 mette in evidenza l’interesse del colosso di Mountain View nel rendere l’OS ancora più sicuro dal punto di vista delle sicurezza e della tutela della privacy – le novità sembrano essere le stesse di quelle visibili ai link soprastanti, al netto di eventuali cambiamenti che scopriremo nel corso delle prossime ore.

La lista dei dispositivi idonei a provare la beta è sempre gli stessi, ovvero:

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a (5G)

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Per partecipare alla beta basta semplicemente seguire le linee guida indicate al link presente in “Fonte”; come sempre sconsigliamo di installare l’OS per chi utilizza i sopracitati device come dispositivi principali in quanto saranno sicuramente presenti bug e altre problematiche che potrebbero influire negativamente con l’utilizzo quotidiano del telefono.