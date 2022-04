Google Pixel 7/7 Pro: sono queste le fotocamere dei top di gamma?

Dopo gli ultimi rumor su Google Pixel Watch con Wear OS 3.1 e le specifiche (rumor) di Google Pixel 6a in arrivo al Google I/O dell’11 e 12 maggio, volgiamo il nostro sguardo su quelle che dovrebbero essere le specifiche delle fotocamere principali di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Contrariamente da quanto avvenne lo scorso mese di ottobre con l’arrivo della serie Google Pixel 6, con tutta probabilità la nuova serie Google Pixel 7 non rappresenterà una rivoluzione per quanto riguarda l’aspetto fotografico, anzi.

Google Pixel 7 Series: cosa ci aspettiamo dalle fotocamere?

Attesi al lancio durante il mese di ottobre assieme ad Android 13, il sempre affidabile tipster Yogesh Brar ha svelato alcune delle caratteristiche chiave di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Andando con ordine, il modello “vanilla” dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 MP; il modello Pixel 7 Pro, invece, dovrebbe spingersi oltre grazie a un modulo triplo costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore telescopico da 48 MP con zoom ottico 2x.

Secondo Brar, inoltre, il team di sviluppo di Google avrebbe ottimizzato i sensori fotografici per il nuovo hardware presente sulla serie Pixel 7 ma, come ormai avviene da numerosi anni, le migliorie più importanti saranno garantite dall’ottimo software, degli algoritmi e dall’intelligenza artificiale su cui si basa l’applicazione Google Fotocamera. In conclusione, con tutta probabilità il modello Google Pixel 7 dovrebbe montare un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz mentre la variante Pixel 7 Pro si dovrebbe spingere fino a 120 Hz; ovvero le stesse identiche caratteristiche già oggi offerte dalla serie Google Pixel 6.