Samsung Galaxy Z Fold4 5G: se lo prendi adesso RISPARMI 800€

Il richiestissimo Samsung Galaxy Z Fold4 5G, uno degli smartphone pieghevoli più interessanti che trovi in offerta su Amazon, offre caratteristiche tecniche di alto livello e un design all’avanguardia. Dispositivo di altissima qualità, con funzioni esclusive ed un form factor futuristico per una produttività ai massimi livelli.

Quest’incredibile opportunità di acquisto sta per terminare, quindi non lasciarti sfuggire l’occasione e porta a casa il tuo Samsung Galaxy Z Fold4 5G con uno sconto straordinario del 40%, che abbatte la spesa a soli 1199 euro invece di 1999 euro.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G in mega sconto

Grazie al suo schermo pieghevole interno da 7,6 pollici, il Samsung Galaxy Z Fold4 offre un’esperienza immersiva per giochi e contenuti multimediali, consentendo anche il multitasking con la possibilità di organizzare documenti e app in modo efficiente. Quando è chiuso, lo smartphone risulta decisamente più compatto e può essere facilmente trasportato nella tasca dei pantaloni, mentre il display esterno da 6,2 pollici consente un facile accesso alle funzioni principali.

Con l’aggiunta dell’S Pen (disponibile separatamente), puoi prendere appunti in qualsiasi momento ed usufruire delle avanzate funzionalità offerte dalla suite di Samsung. Le prestazioni sono incredibili, grazie al potente processore, 512 GB di storage e 12 GB di RAM. La connettività 5G assicura poi una velocissima navigazione su internet.

La fotocamera principale dà modo di scattare ottime foto a 50 MP. Batteria a lunga durata, con supporto per la ricarica rapida da 25W (caricatore incluso). Inoltre, il dispositivo gode della certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, consentendo un utilizzo sicuro anche in ambienti umidi. Le scorte sono limitate, quindi non esitare ad aggiungere al carrello il tuo Samsung Galaxy Z Fold4 5G per risparmiare quasi 800 euro: oltretutto, godrai di una consegna veloce e gratuita.