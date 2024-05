Caricatore USB SUPER POTENTE, 65 W e 3 porte, in OFFERTA al 70%

Ecco una di quelle promozioni da non perdere assolutamente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo caricatore USB da 65 W e 3 porte a soli 14,99 euro, invece che 49,99 euro. Per averlo a questa cifra pazzesca applica il coupon che vedi pagina e inserisci il codice promozionale S4IK6ARP al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di ben due sconti che portano il ribasso totale al 70% e ti fanno risparmiare la bellezza di 35 euro. Non è certo una promozione che potrà durare per molto tempo, quindi sii rapido.

Caricatore USB dalla potenza XXL a prezzo XS

Questo potentissimo caricatore USB è in grado di ridare energia a tantissimi device, non soltanto a smartphone e tablet, ma anche a diversi laptop. Infatti possiede una potenza da 65 W e con la tecnologia GaN aumenta l’efficienza e riduce il calore generato. Proprio in virtù di questo il suo design è estremamente compatto e quindi ti permette di portartelo ovunque.

Possiede ben 3 porte USB che garantiscono quindi la possibilità di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi, anche tutti completamente diversi. La ricarica è rapidissima. Inoltre è dotato di protezioni che lo rendono super affidabile.

Siamo davvero davanti a un’occasione più unica che rara e per questo dovrai fare in fretta. Solitamente queste promozioni e coupon scadono in tempi record. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 65 W e 3 porte a soli 14,99 euro, invece che 49,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi pagina e inserire il codice S4IK6ARP al momento del pagamento. Non serve nemmeno che ti preoccupi della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.