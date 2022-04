Vivo X Note: phablet monstre da 7" con hardware potente

Assieme alla presentazione di Vivo X Fold il colosso cinese ha presentato anche il suo nuovo phablet Vivo X Note che, proprio come il sopracitato smartphone, per diverse settimane è stato protagonista di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali.

Vivo X Note ruota tutto all’enorme display da 7 pollici – quasi quanto uno dei tanti tablet disponibili sul mercato – e a una scheda tecnica di altissimo livello.

Vivo X Note: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un display AMOLED (Samsung E5) da 7 pollici a risoluzione 2K+ da 3080 x 1440 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica da 1-120 Hz e certificazione Display Mate A+; insomma, Vivo ha montato uno tra i migliori pannelli sul mercato (almeno sulla carta). Come dicevamo, anche la scheda tecnica è di altissimo livello: sotto la scocca è presente il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

Posteriormente non può certo passare inosservato il modulo fotografico circolare che occupa quasi interamente la larghezza del telefono: è costituito da un sensore Samsung GN1 da 50 MP con OIS e chip V1, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore da 12 MP per le foto ritratto e un sensore periscopico da 8 MP con supporto allo zoom 60x.

Nulla da dire neppure per quanto riguarda la batteria che, con i suoi 5000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 80W (su cavo), dovrebbe garantire un utilizzo appagante per numerose ore.

Scheda tecnica

Display AMOLED (Samsung E5) da 7 pollici a risoluzione 2K+ da 3080 × 1440 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica a 1-120 Hz e sensore di impronte ultrasonico integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, chip V1 chip, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con FOV di 114° e apertura f/2.2 aperture, sensore Sony IMX663 da 12 MP per foto ritratto con apertura f/1.98 e un sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x, 60x e autofocus laser;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 168.78 × 80.31 × 8.37 mm (Midnight Black)/8.75 mm (Earth Grey e Mountain Blue);

Peso: 221 grammi (Midnight Black)/216 grammi (Earth Grey e Mountain Blue);

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo, 50W in wireless e 10W in ricarica wireless inversa;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (Cina).

Prezzo e disponibilità

Il phablet di Vivo è disponibile in pre-ordine da oggi è sarà disponibile in Cina dal 15 aprile nelle colorazioni Mountain Blue, Earth Grey e Midnight Black. Ecco i prezzi delle tre varianti annunciate quest’oggi:

8+256 GB a circa 870 euro al cambio;

12+256 GB a circa 940 euro al cambio;

12+512 GB a circa 1010 euro al cambio.

Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per gli altri mercati, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.