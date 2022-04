Vivo X Fold: ora Samsung ha davvero di che temere

Dopo lunghe settimane di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali, in queste ore è stato finalmente presentato Vivo X Fold, il primo smartphone foldable di Vivo, con una scheda tecnica e un design che fa impallidire gli altri smartphone pieghevoli sul mercato – compreso quelli di Samsung, soprattutto loro.

Come abbiamo visto in questi giorni, e come vedremo nel capitolo sottostante, la strategia di Vivo è quella di conquistare la mente e il cuore degli utenti attratti da questa tipologia di device con un mix di tecnologia di altissimo livello.

Vivo X Fold: caratteristiche e design

L’aspetto peculiare del device è senza ombra di dubbio il design a farfalla con il display interno da 8 pollici e quello esterno da 6.53 pollici. In entrambi i casi di tratta di due ottimi pannelli AMOLED Samsung E5 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, tecnologia LTPO, sensore di impronte integrato e risoluzione 2K+ per quello interno e Full HD+ per quello esterno. L’elemento chiave del device è anche la singolare cerniera che si occupa di garantire l’apertura e la chiusura del pannello interno: la compagnia fa sapere che sono state introdotte alcune tecnologie proprietarie in grado di evitare la formazione della tanto odiata piega lungo l’asse centrale.

L’azienda ci tiene a precisare che il telaio e la cerniera del telefono è stata testata a lungo e in modo estensivo: il centro TÜV ha certificato il device come in grado di reggere fino a 300mila aperture e chiusure senza mostrare segni di cedimento; in parole povere sarà possibile utilizzare il device per molti anni senza preoccuparsi degli eventuali segni del tempo.

Sotto la scocca non può che esserci il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre la batteria da 4600 mAh supporta la ricarica rapida da 66W su cavo, 50W in wireless e 10W con la ricarica wireless inversa. Sul retro è presente un imponente modulo fotografico con quattro sensori, di cui il principale Samsung GN1 da 50 MP si occupa di garantire scatti di altissima qualità anche grazie all’ausilio del chip V1 proprietario.

Scheda tecnica

Display interno AMOLED (Samsung E5) da 8.03 pollici a risoluzione 2K+ da 2160 x 1916 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica da 1-120 Hz e sensore di impronte integrato;

Display esterno AMOLED (Samsung E5) da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ da 2520 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB dio spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, chip V1, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con FOV di 114° e apertura f/2.2, sensore Sony IMX664 da 12 MP per foto ritratto con apertura f/1.98 e un sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x, 60x e autofocus laser;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

Dimensioni: 162.01 × 74.47 × 14.57~14.91 mm (chiuso) / 144.87 × 6.28~7.40 mm(aperto);

Peso: 311 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 66W su cavo, 50W in wireless e 10W con la ricarica wireless inversa;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (in Cina).

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Vivo è disponibile in pre-ordine fin da oggi in Cina nella colorazioni Mountain Blue e Ash, con la disponibilità effettiva a partire dal 22 aprile. Il device viene venduto a circa 1300 euro al cambio per la versione con 12+256 GB di spazio interno e circa 1450 euro al cambio per quella con 12+512 GB di spazio interno. Ad oggi non si hanno indicazioni circa un eventuale rilascio anche nel mercato internazionale, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.