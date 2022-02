Android 13 DP 1: la modalità silenziosa è ancora più potente

A seguito dell’arrivo della Developer Preview 1 di Android 13, in queste ultime ore abbiamo avuto modo di scoprire numerose novità legate alla DP 1 del nuovo sistema operativo di Google che, com’è possibile scoprire in questo articolo, andrà a introdurre anche una modalità silenziosa ancora più potente di quella attualmente presente su Android 12.

Android 13 DP 1 introduce una novità per la modalità silenziosa

Infatti, in base alle scoperte effettuate dai colleghi di Android Police, quando si imposta la modalità silenziosa è possibile scegliere anche di azzerare i feedback e la vibrazione del telefono in caso arrivi una notifica, un messaggio, una telefonata e così via. In questo modo il proprio smartphone sarà realmente silenzioso, di fatto annullando qualunque tipologia di vibrazione o feedback sonoro.

Tutte le novità di Android 13 Developer Preview 1

Sono davvero numerose le novità che Google ha introdotto nella prima versione di Android 13 per gli sviluppatori:

