Vivo X80 Lite sarà il primo device con lo Snapdragon 7 Gen 1?

A distanza di pochi giorni dall’arrivo in Italia del top gamma assoluto Vivo X80 Pro e le prime indiscrezioni sul modello premium Vivo X80 Pro+, continuano ad arrivare con una certa insistenza i primi leak anche su Vivo X80 Lite.

In base ai (pochi) dettagli pubblicati in rete in queste ore, sembra che il colosso cinese abbia già iniziato i lavori di sviluppo del firmware che andrà a dare vita al nuovo smartphone di fascia medio alta del brand.

Arrivano i primi leak su Vivo X80 Lite: cosa ci possiamo aspettare dal medio gamma?

Se Vivo X80 Pro monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Vivo X80 Pro+ con tutta probabilità virerà verso il nuovo e più potente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sembra abbastanza chiaro che il modello Vivo X80 Lite punterà su un processore evidentemente meno spinto ma comunque abbastanza potente da offrire un’esperienza di utilizzo appagante.

Secondo alcuni, Vivo starebbe pensando al nuovo processore di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: si tratterebbe del primo smartphone del colosso cinese a montare il nuovo SoC di Qualcomm e uno dei pochi al mondo a sfruttare le novità del processore. Come dicevamo mancano ancora parecchi dettagli all’appello, ma possiamo facilmente presumere che Vivo X80 Lite disporrà di un display ad altissima risoluzione con sensore di impronte integrato, una batteria piuttosto capiente con tecnologia di ricarica rapida di ultima generazione, un comparto fotografico di tutto rispetto (ma evidentemente inferiore in termini di qualità rispetto a Vivo X80 e X80 Pro+) e Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul device potenzialmente in arrivo entro il mese di ottobre assieme a Vivo X80 Pro+, vi segnaliamo che il potentissimo Motorola Edge 20 è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente: è uno tra i pochissimi smartphone al mondo con un display a 144 Hz.

