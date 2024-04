iPhone 15 cala a un PREZZO IRREALE, è da prendere subito

iPhone 15 è sempre di più lo smartphone da comprare oggi: grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile completare l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 699 euro. Da notare che scegliendo di effettuare l’acquisto con PayPal è anche possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di storage e di garanzia di 24 mesi.

iPhone 15 è in offerta e diventa un best buy

La scheda tecnica di iPhone 15 conferma la convenienza dello smartphone. A questo prezzo, infatti, si tratta di un best buy assoluto. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, già utilizzato dalla casa di Cupertino su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con grande successo.

Da notare anche un sistema composto da due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS, con possibilità di sfruttare appieno tutti i vantaggi dell’ecosistema Apple. Lo smartphone ha il chip NFC per Apple Pay ed è dotato del Face ID.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 699 euro. Lo smartphone è acquistabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Da notare che la consegna è sempre gratuita e che è possibile acquistare lo smartphone beneficiando di una Garanzia di 24 mesi.