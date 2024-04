POCO X6 Pro è il mid-range su cui puntare a meno di 400€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il POCO X6 Pro è uno dei punti di riferimento della fascia media del mercato ed è lo smartphone su cui puntare a meno di 400 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone in questione è acquistabile al prezzo scontato di 379 euro, nella variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, che può essere acquistata anche in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito. Per sfruttare l’offerta è sufficiente accedere alla pagina Amazon dal box qui di sotto.

POCO X6 Pro 12/512 GB: è il mid-range da comprare oggi

Il POCO X6 Pro ha tutto quello che serve per offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche, infatti, c’è il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, una vera e propria garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo.

Da notare anche 12 GB di memoria RAM, 512 GB di storage, una batteria da 5.100 mAh, con ricarica rapida da 67 W, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel.

Lo smartphone è dotato anche di un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz. C’è il sistema operativo Android 14 oltre al supporto Dual SIM e al chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X6 Pro 12/512 GB al prezzo scontato di 379 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.