Vivo X80 Pro+: stesso design del "Pro" ma con un hardware più spinto?

Mentre Vivo X80 Pro sta per arrivare in Europa con il suo potente modulo fotografico, un design premium e un hardware spinto al massimo sotto tutti i punti di vista, sembra che il colosso cinese non abbia ancora svelato tutte le carte dal mazzo: leak recentissimi indicano che l’atteso Vivo X80 Pro+ arriverà con una scheda tecnica ancora più spinta e un modulo fotografico più prestante.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l’ipotetico Vivo X80 Pro+ avrà lo stesso design pulito e dal forte sapore premium di Vivo X80 Pro ma con un due novità che lo posizioneranno nell’olimpo degli smartphone premium.

Vivo X80 Pro+: la scheda tecnica leak traccia i confini di un device potentissimo

Il nuovo device di Vivo dovrebbe montare il potentissimo processore mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con di fianco RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno UFS 3.1, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico è probabile che sarà così costituito:

Sensore da 50 MP (Sony IMX598)

Sensore da 48 MP (Sony IMX598)

Sensore da 50 MP (Samsung ISOCELL JN1)

Sensore da 50 MP (Samsung ISOCELL JN2)

Sebbene i primi due sensori (50 + 48 MP) siano fondamentalmente identici a quelli presenti da Vivo X80 Pro, i due da 50 MP rappresentano un bel passo in avanti rispetto al sensore da 12 MP e da 8 MP del “fratello minore”. Inoltre, un’altra possibile novità potrebbe vedere la comparsa del supporto alla ricarica rapida da 120W su cavo, ma non ci sono chiare indicazioni in merito.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli sul modello, sarebbe interessante scoprire a quale prezzo potrebbe arrivare un device di questo tipo, se siete alla ricerca di un top di gamma assoluto dal punto di vista dell’hardware e della fotocamera l’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile in offerta su Amazon.

