Vivo X80 Pro arriva in Europa: fotocamera strepitosa e molto altro

A distanza di quasi due mesi dalla presentazione nei mercati asiatici, l’incredibile top di gamma Vivo X80 Pro è finalmente pronto ad arrivare anche in Europa. Come abbiamo visto nell’articolo linkato poco più su, si tratta di uno smartphone di fascia premium che include un gran numero di funzionalità di altissimo livello a partire dal design, la fotocamera principale e la ricarica rapida.

La cifra distintiva del nuovo top di gamma di Vivo è senza ombra di dubbio la partnership con ZEISS per la realizzazione di lenti di alto livello e della modalità ZEISS Cinematic per un’esperienza fotografica straordinaria in grado di registrare video a qualità cinematografica.

Vivo X80 Pro: caratteristiche e design

“X80 Pro dimostra il nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di imaging mobile avanzate. Grazie alla collaborazione con ZEISS, leader mondiale nel settore dell’ottica e dell’optoelettronica, siamo in grado di offrire un’esperienza fotografica e video eccellente”, sottolinea Vincent Xi, Presidente di vivo Europa. Il device è costituito da un bellissimo display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (con tecnologia LTPO) e con sensore di impronte integrato che permette di sbloccare il telefono in appena 0,2 secondi.

Sotto il cofano non può mancare il più potente processore mobile del momento, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che si muove a fianco a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Il colosso cinese ha inoltre dotato lo smartphone di un sistema di raffreddamento a camera di vapore per incrementare l’area di raffreddamento del telefono, in modo da mantenere una temperatura di esercizio sempre ottimale anche durante il gaming e i task più impegnativi.

L’esperienza fotografica è ovviamente il cuore del telefono di Vivo: la fotocamera principale da 50 MP con sensore Samsung ISOCELL GNV è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e della tecnologia Active Centering; il sensore grandangolare da 48 MP, invece, è accompagnato da una lente periscopica da 8 MP e una lente per ritratti da 12 MP con stabilizzazione gimbal. L’esperienza di scatto su Vivo X80 Pro è garantita dal chip di imaging proprietario Vivo V1+, una soluzione che integra un sistema IA (Intelligenza Artificiale) che migliora la qualità di scatto e la registrazione dei video. Gli scatti in notturna possono contare sulla tecnologia ZEISS Super Night Camera che, assieme alla funzionalità Pure Night View, è in grado di catturare immagini ad alta qualità anche in situazione di poco luminosità.

Con queste caratteristiche è in diretta concorrenza con un altro strepitoso device di fascia premium, il Galaxy S22 Ultra di Samsung tralaltro in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

Scheda tecnica

Display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 1500 nit, tecnologia LTPO, HDR10+, copertura del 105% della colore NTSC e certificazione Displaymate A+;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730;

12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: sensore principale Samsung ISOCELL GNV da 50 MP, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP con FOV di 114°, sensore per foto ritratto da 12 MP e sensore telescopico da 8 MP con zoom ottico 5x e Hyper-zoom 60x;

Fotocamera frontale da 32 MP;

Dimensioni: 164.57 x 75.30 x 9.10 mm;

Peso: 219 grammi;

Batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo top di gamma di Vivo sarà disponibile in Europa a partire da fine mese al prezzo di 1.299€ nei principali negozi di elettronica e anche online. Inoltre, per coloro che acquisteranno il device in Europa, la compagnia include anche il pacchetto Xclusive Care che include i seguenti servizi:

Pick-up gratuito , ritiro e consegna dello smartphone all’indirizzo desiderato;

, ritiro e consegna dello smartphone all’indirizzo desiderato; Riparazione e sostituzione dello schermo danneggiato nei primi 6 mesi successivi all’acquisto senza costi aggiuntivi e senza costi di spedizione;

senza costi aggiuntivi e senza costi di spedizione; Video assistenza gratuita.

