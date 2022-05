Qualcomm svela lo Snapdragon 8+ Gen 1 e lo Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm ha appena annunciato i nuovissimi processori Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 7 Gen 1. Questi verranno inseriti all’interno delle ammiraglie next-gen della seconda metà dell’anno e dei mediogamma prossimi al debutto.

Il primo è super prestante e potente ed è pensato per chi vuole telefoni ad alte prestazioni unici al mondo; il secondo invece, offre features uniche per i device mainstream leggermente più economici.

Qualcomm: due nuovi SoC per aggredire il mercato

Non di meno, secondo quanto riportato da Counterpoint Research e Strategy Analytics, Qualcomm è l’azienda leader nel settore dei processori per smartphone Android premium. Ecco cosa ha dichiarato in merito Christopher Patrick, VP del brand statunitense:

Nel segmento mobile, il nostro obiettivo principale è quello di fornire nuove funzionalità e tecnologie innovative al settore e ai dispositivi di punta dei nostri clienti. Implementiamo queste funzionalità prima nella nostra serie Snapdragon 8 e poi le inseriamo nella nostra roadmap mobile. I nuovi Snapdragon 8+ e 7 Gen 1 offrono entrambi esperienze d’uso rivoluzionarie nei rispettivi livelli.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: le caratteristiche

Questo processore è l’ultima iterazione di punta della casa americana; offre potenza da vendere sia sui flagship più eleganti che sui gaming phone che stanno per arrivare. Lo vedremo a bordo di nuovi telefoni di Motorola, Asus ROG, Honor, Black Shark, Lenovo, Redmi, Xiaomi, OnePlus, OPPO e molti altri ancora.

Sul fronte del gameplay troveremo la nuova suite di chicche software come lo Snapdragon Elite Gaming, ma anche il supporto per l’HDR e molto altro ancora. C’è una GPU Adreno tutta nuova che permette di avere una velocitù più elevata e una riduzione dei consumi energetici. C’è una nuova CPU Kryo. Non mancano tecnologie come Snapdragon Sight e c’è la possibilità di registrare video in 8K HDR. Concludiamo sottolineando la grande attenzione che Qualcomm ha prestato al comparto connettività:, c’è un modem RF Snapdragon X65 per il 5G e lo Snapdragon Sound per godere della qualità audio Lossless. Con FastConnect 6900 infine, l’azienda ha prestato una notevole attenzione al modulo WiFi e Bluetooth.

Intanto, se cercate un device di punta con lo Snapdragon 8 Gen 1 uscito a dicembre scorso, vi segnaliamo l’ottimo Motorola Edge 30 Pro a 598,22€ in super sconto su Amazon. Affrettatevi prima che termini l’offerta.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: le caratteristiche

La piattaforma Snapdragon 7 Gen 1 invece è più economica e sarà presente sui dispositivi di fascia media. La vedremo su tanti telefoni di OEM internazionali come Honor, OPPO e Xiaomi. Ecco le funzionalità principali:

Snapdragon Elite e Adreno Frame Motion Engine : servono per aumentare il framerate e migliorare la qualità dei contenuti mantenendo bassi i consumi;

: servono per aumentare il framerate e migliorare la qualità dei contenuti mantenendo bassi i consumi; La GPU Adreno tutta nuova offre il 20% di performance in più sul comparto video; supporta i display QuadHD+;

C’è un triplo ISP Qualcomm Spectra che permette alle persone di realizzare immagini da ben tre sensori fotografici differenti o da una singola lente fino a 200 Megapixel ; c’è anche la possibilità di avere ottiche su midrange capaci di registrare video in 4K HDR .

che permette alle persone di realizzare immagini da ben tre sensori fotografici differenti o da una singola lente fino a ; c’è anche la possibilità di avere ottiche su midrange capaci di registrare video in . Concludiamo con il nuovo motore Qualcomm AI Engine che permette di avere il Deep Learning Face Detect.

Dulcis in fundo, c’è il Trust Management Engine e Android Ready SE.

Modem Snapdragon X62 5G Modem-RF e FastConnect 6900.

