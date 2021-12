Qualcomm Snapodragon 8 Gen 1: UFFICIALE, è potentissimo

Qualcomm ha appena presentato il chip Snapdragon 8 Gen 1; alimenterà gli smartphone di punta Android di prossima generazione.

Snapdragon 8 Gen 1: Qualcomm svela le caratteristiche

Come previsto, il chipmaker americano ha annunciato ieri il suo processore per smartphone di punta di prossima generazione allo Snapdragon Tech Summit. Il nuovo SoC si chiama Snapdragon 8 Gen 1 e l'azienda ha anche rivelato dettagli e caratteristiche.

Il chipset è stato presentato come un erede dello Snapdragon 888, ma ora l'azienda ha adottato un nuovo schema di denominazione e questo nuovo elemento è il primo a portare il nuovo moniker.

Come ci si aspetterebbe, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 si concentra sui miglioramenti in sei aree principali: connettività 5G, sensori della fotocamera, intelligenza artificiale, giochi, audio e sicurezza. È anche costruito utilizzando il processo a 4 nm invece del processo a 5 nm con cui era stato realizzato il suo predecessore.

È il primo chipset a presentare l'ultima architettura Armv9. La CPU Kryo a otto core ha un singolo core Cortex-X2 a 3,0 GHz, tre core di prestazioni Cortex-A710 a 2,5 GHz e quattro core di efficienza Cortex-A510 a 1,8 GHz.

Nel complesso, l'azienda afferma che Snapdragon 8 Gen 1 offre prestazioni fino al 20% in più rispetto al passato ed è fino al 30% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore. Ha una nuova GPU Adreno che promette di offrire un rendering grafico del 30% più veloce, oltre a un'efficienza energetica migliore del 25%.

Ha un nuovo sistema di imaging che viene fornito con un ISP a 18 bit, con gamma dinamica, colore e velocità migliorati. Supporta video HDR 8K insieme a un nuovo motore Bokeh che porta i video in modalità Ritratto. C'è anche un ISP Always-On che offre un basso consumo energetico per attività come lo sblocco con il volto.

Per la connettività, viene fornito con un modem Snapdragon X65 che è il modem 5G di quarta generazione della società ed è basato sulla compatibilità mmWave e sub-6GHz esistente, con supporto per velocità fino a 10 Gbps e l'ultima specifica 3GPP Release 16. È abbinato al sistema di connettività mobile FastConnect 6900, che afferma di offrire le migliori velocità WiFi 6.

Supporta Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, insieme a Bluetooth LE Audio e alla tecnologia Snapdragon Sound dell'azienda che consente l'audio wireless AptX Lossless.

Supporta anche lo standard Android Ready SE, con supporto per chiavi digitali per auto, patenti di guida, ID e portafogli di moneta elettronica. C'è anche la possibilità di godere dell'iSIM integrato, per offrire una connessione diretta alle reti cellulari.

Per l'intelligenza artificiale, lo Snapdragon 8 Gen 1 sappiamo che è dotato dell'ultimo processore Hexagon di Qualcomm con il motore AI di settima generazione. Si dice che sia quattro volte più veloce del suo predecessore e fino a 1,7 volte più efficiente dal punto di vista energetico.

Quali saranno i primi device ad adottarlo?

La compagnia ha rivelato che i primi dispositivi alimentati dalla nuova piattaforma dovrebbero essere lanciati entro la fine di quest'anno. Attualmente, l'elenco dei marchi che si sono iscritti per lanciare un dispositivo alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 include Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, Vivo, Xiaomi e ZTE.

È interessante notare che aziende come Samsung e Google mancano dall'elenco in quanto sono tra i marchi che spingono per lo sviluppo interno dei propri chip per ridurre la dipendenza da fornitori di terze parti.