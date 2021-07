Il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked potrebbe svolgersi l'11 agosto. Questo è quanto riportato online dal noto tipster Evan Blass su Twitter in queste ore.

Samsung Galaxy Unpacked è stato posticipato alla metà di agosto

Secondo le indiscrezioni precedenti, sappiamo che l'OEM sudcoreano dovrebbe tenere il suo prossimo evento Unpacked nel mese di agosto. Qualche settimana fa, si diceva che la conferenza di lancio dei nuovi gadget smart si sarebbe tenuta il 3 agosto. Ora, a distanza di un mese, si vocifera che l'evento sia stato posticipato.

Le nuove informazioni sul prossimo show Unpacked provengono dall'affidabile leaker Evan Blass (@evleaks). Secondo l'insider, la presentazione si terrà a palazzo in Corea del Sud l'11 agosto.

Inoltre, il tipster anche condiviso i rendering a 360° di tutte le varianti di colore dei prossimi prodotti in arrivo di casa Samsung, ovvero il Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE, Galaxy Watch4, Galaxy Watch Active4 e le cuffie TWS Galaxy Buds2.

Inizialmente, tutti i prodotti sopra menzionati dovevano diventare ufficiali al prossimo evento Galaxy Unpacked. Ma stando a più rapporti, soltanto il Galaxy S21 FE non sarà presentato durante lo show a causa della carenza globale di semiconduttori che il mercato della tecnologia sta attraversando. Il successore del popolare Galaxy S20 FE dovrebbe ora essere rilasciato ad ottobre.

Detto questo, come da rapporti precedenti, gli smartphone pieghevoli di terza generazione dell'azineda apporteranno enormi miglioramenti rispetto alle generazioni attuali. Il Fold3, ad esempio, non avrà solo fotocamere sotto il display, ma supporterà anche lo stilo S Pen. D'altra parte, il Galaxy Z Flip3 arriverà in una nuova finitura bicolor e avrà uno schermo esterno più grande.

Inoltre, il Galaxy Watch4 e il Galaxy Watch Active4 saranno i primi smartwatch a essere forniti con il nuovo Wear OS. Infine, le cuffie TWS Galaxy Buds2 saranno più economiche delle Buds Pro, ma offriranno comunque l'ANC (Active Noise Cancellation).

