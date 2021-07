I Galaxy Buds2 sono i prossimi auricolari TWS di casa Samsung. Sono nell'aria da un po' di tempo e sembra che l'azienda li svelerà nel corso del mese di agosto, precisamente durante la conferenza Galaxy Unpacked che dovrebbe tenersi mercoledì 11.

Samsung Galaxy Buds2: ANC sì o ANC no?

Oramai di questo gadget sappiamo quasi tutto, compreso il prezzo di vedntia. Ma ora, di punto in bianco, si dice che il nuovo paio di cuffiw Bluetooth sia dotato di una funzione che inizialmente si diceva mancasse.

Sin dall'inizio, è stato segnalato che le Samsung Galaxy Buds2 non avrebbero ricevuto l'ANC (Active Noise Cancellation). Tuttavia, un'immagine condivisa da @UniverseIce afferma l'opposto.

Galaxy Buds2 supports active noise canceling pic.twitter.com/c3dZ6Qhewm — Ice universe (@UniverseIce) July 6, 2021

Secondo uno screenshot dell'app Galaxy Wearable twittato dal leakster, le future Galaxy Buds2 potrebbe supportare l'ANC (Active Noise Cancellation). Lo confermano anche Max Jambor e @FrontTron rispondendo a questo tweet.

Si dice che i nuovi auricolari verranno venduti a circa € 180- € 200 in Europa e $ 149- $ 169 negli Stati Uniti. In altre parole, saranno più economici delle Galaxy Buds Pro svelate all'inizio dell'anno corrente.

Come da rapporti precedenti, le cuffie TWS next-gen presenteranno un design simile a quello dell'iterazione di inizio anno. Saranno disponibili in quattro colori, ovvero nero, bianco, viola e verde. Gli auricolari hanno il nome in codice “berry” e recano il numero di modello SM-R177.

Ultimo ma non meno importante, le Galaxy Buds2 arriveranno con una batteria integrata da 120 mAh e con il supporto alla ricarica mediante una batteria aggiuntiva da 500 mAh. Il gadget dovrebbe diventare ufficiale durante il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked che si terrà agosto. In questo show vedremo anche il Galaxy Z Fold3, il Galaxy Z Flip3 e i nuovi orologi smart del marchio dotati della piattaforma WearOS sviluppata congiuntamente da Samsung e Google. Restate connessi, mancano davvero poche settimane.

