Dopo i render e l'apparizione nell'elenco FCC, l'atteso Samsung Galaxy S21 FE 5G è appena apparso su TENAA con le sue specifiche chiave.

Galaxy S21 FE 5G: dettagli

Secondo la certificazione TENAA, il Galaxy S21 FE 5G presenterà un display AMOLED da 6,4 pollici con un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà un telefono 5G con le dimensioni di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, quindi più piccolo e sottile del predecessore Galaxy S20 FE che misura esattamente 159,8 x 74,5 x 8,4 mm.

Contrassegnato dal numero di modello SM-G9900, il prossimo smartphone della galassia di Samsung sarà supportato da una batteria da 4.370 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W ed essere disponibile nelle varianti di colore White, Mint, Red, Orange, Navy e Lavender. Le indiscrezioni precedenti hanno rivelato anche cheil telefono arriverà in due versioni, vale a dire quella per USA/CINA e quella per il resto del mondo: a quanto pare, la prima sarà alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, mentre la seconda avrà sotto il cofano un SoC Exynos 2100 di Samsung.

Per quanto riguarda la memoria, sembra che il Galaxy S21 FE 5G godrà di 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno; in termini di ottica, invece, il telefono dovrebbe vantare una tripla configurazione della fotocamera posteriore e una singola selfie-camera anteriore. Il terminale – che dovrebbe funzionare con OneUI 3 basato su Android 11 – dovrebbe essere rilasciato nel quarto trimestre del 2021 e la carenza di processori sarebbe il motivo alla base del lancio ritardato. È bene precisare che attualmente non c'è quasi nessun settore che non sia toccato dalla carenza di semiconduttori.

