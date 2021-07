Samsung ha praticamente conquistato il segmento degli smartphone pieghevoli. Tuttavia, sembra che le cose possano cambiare a breve, dato che sempre più aziende stanno entrando in questo settore. Per mantenere la corona, la società sta preparando una nuova serie di dispositivi per il mercato globale. Fra questi citiamo il Galaxy Z Fold3 e lo Z Flip3. Non è ancora stata rivelata una data di lancio ufficiale, ma l'OEM ha dichiarato che terrà un Galaxy Unpacked l'11 agosto prossimo. Lecito aspettarci tali nuovi prodotti per quella giornata.

Samsung: ecco i Galaxy che vedremo durante l'Unpacked

Un rapporto precedente suggeriva che l'evento Galaxy Unpacked sarebbe stato il 3 agosto. Tuttavia, una nuova indiscrezione trapelata da un informatore affidabile suggerisce che la data trapelata in precedenza non era veritiera.

Secondo l'informatore, Tron, il Galaxy Unpacked si terrà l'11 agosto. L'insider ha anche condiviso un elenco di dispositivi che appariranno durante l'evento. Secondo lui, la compagnia introdurrà anche la serie Galaxy Watch4 e le nuove Galaxy Buds2. Abbiamo l'intera banda qui, fatta eccezione per la serie Galaxy Note 21 che, almeno per ora, sembra essere fuori produzione.

Secondo un rapporto di MySmartPrice, il Galaxy Watch4 standard sarà disponibile in due varianti: una da 40 mm e l'altra da 44 mm. La prima costerà tra i 350 e 370 euro. La seconda invece, avrà un costo compreso fra i 380 e i 400 euro. Il prezzo degli auricolari TWS oscillerà fra i 180 e i 200 euro.

Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, lo Z Fold3 verrà lanciato prima negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È probabile che sarà messo in vendita il 27 agosto. Secondo l'ultimo report, Samsung commercializzerà lo smartphone pieghevole anche in India e possiamo aspettarci che raggiunga anche il mercato cinese.

Da quel che sappiamo, l'erede del Galaxy Z Fold2 mostrerà una fotocamera under display e godrà del supporto per la S Pen. Sotto la scocca troveremo il SoC Snapdragon 888+ o l'Eyxnos 2100. Lo Z Flip invece, avrà un nuovo design con una tinta bicolor.

