iPhone 13, in offerta al MINIMO su Amazon è sempre la scelta giusta (anche in 5 rate)

È il momento giusto per prendere iPhone 13: lo smartphone, grazie all’offerta Amazon di oggi, è ora acquistabile al prezzo scontato di 579 euro, raggiungendo il suo minimo storico su Amazon. Da notare, inoltre, che, per gli utenti selezionati, è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. L’offerta lanciata da Amazon è disponibile tramite il box qui di sotto. Chi vuole spendere di più, invece, può acquistare iPhone 15 al prezzo di 769 euro su Amazon.

iPhone 13: a questo prezzo è ancora la scelta giusta

Con iPhone 13 è possibile acquistare uno dei migliori iPhone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone, infatti, cala di prezzo e diventa un vero e proprio best buy in questo momento, anche grazie a un comparto tecnico completo e senza punti deboli.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, lo stesso chip utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Si tratta di una combinazione vincente: lo smartphone di Apple è in grado di offrire ottime prestazioni ma con dimensioni compatte. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 579 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple.