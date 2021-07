I video dei nuovi render 3D relativi ai Samsung Galaxy Watch 4 Classic ci permettono di dare uno sguardo a 360 gradi sul dispositivo.

Samsung Galaxy Watch4: cosa sappiamo?

Il famoso tipster Evan Blass (in arte @evleaks), ha rilasciato delle clip molto interessanti contestuali al futuro Galaxy Watch 4 Classic, il nuovo orologio di Samsung previsto per il debutto nel mese di agosto. Il video a 360 gradi conferma gran parte delle specifiche previste dai futuri dispositivi del brand coreano che utilizzano il sistema operativo Wear basato su Android anziché il sistema operativo Tizen OS.

Grazie a una combinazione di leaker e altre fonti, gran parte del design, delle funzionalità e delle informazioni sui prezzi della gamma dei nuovi smartwatch Samsung Galaxy sono già disponibili in rete.

Il breve video di Blass ha ulteriormente evidenziato alcune di queste specifiche rivelando pochi dettagli in più. Notiamo il display circolare super AMOLED, una corona girevole, cinturini in silicone rimovibili. Non di meno, probabilmente avremo una variante con modem LTE per utilizzare il gadget senza l'ausilio di uno smartphone. Saranno disponibili tre opzioni di colore per Watch 4 Classic: nero, argento e bianco.

Il Galaxy Watch 4 Classic dovrebbe presentare molte funzionalità e sensori che lo renderanno un vero gioiello per gli appassionti di fitness. Accelerometro, barometro, giroscopio, GPS, cardiofrequenzimetro, tracker del sonno e tante altre funzioni saranno presenti sotto la scocca del dispositivo.

Il Venu 3 ha una batteria da 247 mAh. Il Galaxy Watch 4 Classic invece, avrà anche una resistenza alla polvere e all'acqua IP68, che è una grande caratteristica, soprattutto per chi ama fare sport all'aria aperta con la bella stagione. Sarà inoltre disponibile il supporto per il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi, la ricarica wireless Qi e molto altro ancora.

Come detto in precedenza, la nuova gamma Samsung Galaxy Watch 4 utilizzerà Wear OS, una piattaforma sviluppata congiuntamente con l'ausilio di Google.

Samsung

Smartwatch