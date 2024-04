Motorola Moto G84 5G (12/256 GB) in offerta a 184€, è un BEST BUY

Il Motorola Moto G84 5G è lo smartphone da comprare oggi: con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Motorola è ora acquistabile al prezzo scontato di 184 euro, confermandosi come uno dei best buy del mercato, per la fascia di prezzo al di sotto dei 200 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha lo Snapdragon 695, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84 5G: a meno di 200 euro non ha rivali

Il Motorola Moto G84 ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni con un prezzo contenuto. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695, che consente anche l’accesso alle connessioni 5G.

Il SoC è affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone ha due fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. C’è il supporto Dual SIM ed è disponibile anche il chip NFC. Lo smartphone ha la certificazione IP52.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 5G al prezzo scontato di 184 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. La spedizione è gratuita. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo.