Secondo quanto si apprende, sembra che il Samsung Galaxy Z Flip3 5G costerà 200 dollari in meno rispetto al modello precedente. Inoltre, si dice che il futuro flip-phone verrà svelato l'11 agosto a livello globale. Adesso, a poco più di un mese dal lancio ufficiale, abbiamo ricevuto un suggerimento sui dettagli sui prezzi del dispositivo. Ora, il tipster FronTron ha condiviso il costo del futuro device.

Samsung Galaxy Z Flip3: cosa sappiamo?

Secondo l'insider, il telefono a conchiglia avrà un prezzo di 1.249 dollari per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Questo è un costo inferiore di 200 dollari rispetto a quello del predecessore.

Z Flip 3 5G 8/256 $1249 I hear…. 🧂 — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 4, 2021

Non è la prima volta che vediamo un simile rumor riguardo al suo prezzo ridotto. Tuttavia, in precedenza, il prezzo del telefono era compreso tra 999 e 1.099 dollari.

Se si deve credere a queste indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Flip3 5G sarebbe un ottimo prodotto per quel prezzo. Ma poiché i dettagli non sono ufficiali, vi consigliamo di prendere questo rumor “con un pizzico di sale”. In attesa di ottenere alcune informazioni ufficiali sullo stesso, diamo un'occhiata alle sue specifiche emerse in queste settimane.

Il Galaxy Z Flip3 5G sarà dotato di due schermi, un display principale da 6,7 ​​pollici e uno posteriore esterno da 1,9 pollici. La schermata principale sarà un pannello Super AMOLED con un rapporto di aspetto di 25:9. Sarà caratterizzato da una fotocamera frontale da 10 megapixel e da un sistema di doppia lente da 12 megapixel + 12 megapixel.

Il pannello interno avrà anche uno scanner di impronte digitali in-display per una maggiore sicurezza. Dovrebbe essere alimentato da un chipset di punta, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Si dice che contenga una batteria da 3.300 mAh con supporto di ricarica da 15 W.

Samsung

Smartphone