iPhone 13 (128 GB): il device che devi comprare ADESSO su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimo iPhone 13, nella sua iterazione Galaxy, con 128 GB di memoria interna, costa solo 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo trovate sul noto portale di e-commerce americano con possibilità di farlo vostro in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) con il servizio di Prime. Fra le altre cose, vi ricordiamo che questo telefono, uscito sul mercato nel mese di settembre del 2021, è ancora oggi una proposta validissima visto che ha un chipset degno di nota, un display OLED risolutissimo, una batteria che dura tanto e un comparto fotografico eccellente che gira clip e immagini in altissima qualità. Lo sconto sul valore di listino è altissimo, pari al 24% sul valore originale.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante. La scocca è in alluminio mentre la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless oltre che la tecnologia MagSafe. Il processore Apple Bionic A15 con modem 5G garantisce performance strepitose anche con il gaming ma è ottimo per tutte le applicazioni. Lo storage è da 128 GB, capiente e generoso e non espandibile, ovviamente. Il comparto fotografico prevede due ottiche da 12 Megapixel ciascuna che girano clip in 4K HDR Dolby Vision e scattano immagini bellissimi anche al buio. Si possono creare splendidi contenuti da postare sui social con questo prodotto.

iPhone 13 è un top di gamma in tutto e per tutto; a soli 579,00€ è un best buy senza rivali. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.