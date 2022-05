Samsung Galaxy S10: patch di maggio in Italia, scaricatele subito

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per la serie Samsung Galaxy S22 in Italia, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento anche per la serie Samsung Galaxy S10 in Europa.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10 5G stanno ricevendo il nuovo firmware contenente le ultimissime correzioni di sicurezza.

Samsung Galaxy S10 inizia a ricevere le patch di maggio in Europa

I colleghi di SamMobile indicano che i modelli Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e dispongono adesso del firmware G97xFXXUFHVE1, mentre per il modello Samsung Galaxy S10 5G è in arrivo il firmware G977BXXUCHVE1; l’update è attualmente in fase di rilascio in Svizzera e sarà solo questione di qualche giorno prima che verrà esteso anche al nostro Paese.

Gli utenti muniti di uno dei device della serie Galaxy S10 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando sulla notifica di aggiornamento OTA che vi avviserà della disponibilità al download del nuovo update.

Per quanto la serie Samsung Galaxy S10 sia ancora valida e faccia parte del pool di device aggiornati mensilmente, non possiamo non menzionare l’ottima offerta Amazon su Samsung Galaxy S22 nel caso in cui foste alla ricerca di un degno sostituto.

La lista dei dispositivi Samsung aggiornati con le patch di maggio

Continuano a crescere i dispositivi del colosso sudcoreano che hanno ricevuto le ultime patch di sicurezza, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S10 : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Samsung Galaxy S10 a prezzo scontato: l'offerta comprime infatti il prezzo a 19,72€.

Tutte le offerte disponibili attualmente, raccolte in una pratica tabella di confronto.