Samsung Galaxy S23: ci sarà una fotocamera da 200 Mpx?

Secondo quanto leggiamo, Samsung potrebbe adottare una fotocamera ISOCELL da ben 200 Megapixel autoprodotta per il suo futuro flagship, il Galaxy S23. Ecco cosa è emerso.

Sappiamo che mancano ancora molti mesi al lancio ufficiale delle nuove ammiraglie di casa Samsung. La line-up S23 è ancora lontanissima certo, ma secondo quanto si legge notiamo che potrebbe essere dotata di un particolare molto, molto intrigante.

Samsung Galaxy S23: facciamo il punto

Stando a quanto si legge, apprendiamo che Samsung Electronics sta realizzando una nuova fotocamera da 200 Megapixel mai vista prima. Questa potrebbe essere la migliore lente mobile vista in circolazione e potrebbe arrivare in commercio con il nuovo S23.

Si apprende che la filiera produttiva è nella fase dei test finali di questo prodotto; inoltre, sembra che Samsung Electro-Mechanics stia costruendo anche gli altri componenti del modulo in questione. Scoprimoa che la partnership fra le due divisione dell’azienda ha dato i suoi frutti. Nello specifico, ci sarà il 70% di componenti di Electro-Mechanics e il 30% dall’area Electronics.

Si dice che l’OEM tecnologico sudcoreano abbia già condiviso con molti suoi partner alcuni aspetti rilevanti della nuova camera per telefoni; pensiamo al 2021 che è stato annunciato il primo sensore da 200 Mega ma non abbiamo mai visto nulla di concreto. Ora però scopriamo che questo potrebbe venir allocato sulla back cover del futuro flagship.

Il sensore avrà una dimensione doppia rispetto a quella del sensore da 108 Mpx visto sull’S22 Ultra. Anche S20 e S21 avevano una simil lente ma questa sarà qualcosa di innovativo su tutti i fronti. Ci saranno miglioramenti anche sul fronte delle prestazioni, sulle ottiche stesse e su altri componenti critici. Così facendo, Samsung lancerà il guanto di sfida ad Apple, che presenterà per la prima volta, una lente da 48 Megapixel sui futuri iPhone 14. Se volete un cameraphone della società coreana, vi invitiamo a prendere in considerazione l’S20 FE del 2020 che si trova oggi a 450,00€ in sconto su Amazon.