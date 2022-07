Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna, arrivano le patch di luglio

Samsung continua a essere uno tra i pochissimi OEM Android a garantire un livello di supporto software assolutamente lodevole: in queste ore il team di sviluppo della One UI ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio anche il validissimo top di gamma Samsung Galaxy S21 FE.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware G990BXXU2CVF6 in Europa: con tutta probabilità nei prossimi giorni lo stesso update sarà disponibile anche per i dispositivi venduti nel nostro Paese, come del resto prevedono le nuove policy di aggiornamento di Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio

L’aggiornamento in questione è molto importante in quanto chiude ben 60 falle tra Android e la One UI; pertanto, il nostro consiglio è di procedere immediatamente alla installazione dell’update non appena sarà disponibile. Potete scaricarlo manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di luglio

Il team di sviluppo della One UI ha già aggiornato un buon numero di smartphone con le ultimissime patch di sicurezza di luglio, tra cui:

