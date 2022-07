Samsung Galaxy Note20, arrivano le patch di luglio con tante novità

In attesa di scoprire quando sarà disponibile Android 13 sulla serie Samsung Galaxy S22, in queste ore il team di sviluppo della One UI sta continuando a rilasciare le nuovissime patch di sicurezza di luglio che stanno iniziando a fare capolino anche sul top di gamma Samsung Galaxy Note20.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il firmware N981BXXS4FVG1 è attualmente in distribuzione in molti Paesi europei tra cui l’Italia, Spagna, Portogallo e Romania.

Samsung Galaxy Note20 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Come ormai avviene da diversi mesi a questa parte, il nuovo aggiornamento sarà disponibile già a partire dai prossimi giorni grazie alle nuove policy di Samsung; a tal proposito, potete controllare voi stessi la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. In attesa di scoprire con esattezza quali sono le novità presenti all’interno del nuovo firmware, il nostro consiglio è come sempre quello di installare le patch di sicurezza senza indugio per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese

Giorno dopo giorno cresce il numero degli smartphone del colosso sudcoreano aggiornato con le patch di sicurezza di luglio, finora disponibili sui seguenti dispositivi:

